В Казани для врачей и пациентов военного госпиталя выступил Сосо Павлиашвили

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Город
19 июля 2024  12:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Певец Сосо Павлиашвили выступил с часовым концертом в казанском военном госпитале, исполнив свои самые известные песни для бойцов, врачей и медсестер. Об этом пишет мэрия.

Фото: мэрия Казани

Концерт стал первым в серии благотворительных мероприятий, которые планируется проводить в госпитале по инициативе самих артистов, управления культуры и руководства медучреждения.

«Я приехал в Казань по зову сердца, – сказал Павлиашвили. – Хочу выразить глубокую благодарность всем бойцам и медицинскому персоналу за их труд и мужество».

В планах у управления культуры провести в госпитале концерты казанских творческих коллективов, чтобы поддержать пациентов и медицинский персонал своим творчеством.

«Музыка тоже лечит, – отметили в управлении культуры. – Мы обязательно согласуем репертуар с врачами, чтобы выступления были полезны для пациентов».

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