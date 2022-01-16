 В Казани днем на уборку снега вышло 329 единиц спецтехники
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В Казани днем на уборку снега вышло 329 единиц спецтехники

Также для расчистки улиц вышли 493 дорожных рабочих.

Город
16 января 2022  14:02
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани, 16 января, днем на уборку снега было задействовано 329 единиц спецтехники и 493 дорожных рабочих, сообщает мэрия Казани.

Сегодня снег вывозят с улиц: 8 Марта, Абжалилова, Аграрная, Амирхана, Баумана, Богатырева, Воровского, Гаврилова, Гафури, Гвардейская, Давыдова, Девятаева, Дружбы, Ершова, Журналистов, Зайцева и т.д. Полный список улиц можно узнать, перейдя по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что с казанских улиц за прошедшие сутки было вывезено более 16,3 тыс. тонн снега. С начала зимнего сезона с улиц Казани было вывезено – 368,5 тыс. тонн снега.

 

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