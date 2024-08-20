В Казани до конца лета устранят все выявленные аварийные участки дорог

Дорожные службы Казани завершают работы по ликвидации аварийных участков.

Как сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов, из 71 выявленного участка на сегодняшний день работы проведены на 65, что составляет 91,5%. Полностью завершить работы планируется до 1 сентября.

В рамках ликвидации аварийных участков дорожные службы обновили разметку на площади 392 тысячи квадратных метров, установили 400 дорожных знаков, 89 светильников, более 900 метров ограждений безопасности и другие элементы, повышающие безопасность дорожного движения. Также отремонтировано 8,8 тысячи квадратных метров дорог.