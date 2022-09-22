 В Казани до конца октября ограничат движение на пересечении улиц Вахитова и Большая Крыловка
news_header_top_970_100

В Казани до конца октября ограничат движение на пересечении улиц Вахитова и Большая Крыловка

Это связано с реконструкцией магистрального тепловода.

Республика
22 сентября 2022  13:24
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани с 23 сентября по 30 октября ограничат движение на пересечении улиц Вахитова и Большая Крыловка. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города. 

Отмечается, что это связано с реконструкцией магистрального тепловода. Так, будет полностью закрыто движение по местному проезду и тротуару по ул.Вахитова возле пересечения с ул.Большая Крыловка.

Ранее «КВ» сообщали, что в столице Татарстана с 7 по 21 сентября перекроют проезд для личного и общественного транспорта возле дома № 26 по улице 2-я Юго-Западная. Здесь будет проводиться капитальный ремонт теплотрассы. Кроме того в Казани до 9 сентября перекрыто движение по улице Осиновой, а точнее участок проезжей части от дома № 4 до дома № 8. Это связано с проведением работ по перекладке газопровода низкого давления.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Морозов: «Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав»
«Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором»
В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
В Куюках автомобиль врезался в остановку
В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах
В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы перед трамваем
В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова