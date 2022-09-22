В Казани до конца октября ограничат движение на пересечении улиц Вахитова и Большая Крыловка

В Казани с 23 сентября по 30 октября ограничат движение на пересечении улиц Вахитова и Большая Крыловка. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Отмечается, что это связано с реконструкцией магистрального тепловода. Так, будет полностью закрыто движение по местному проезду и тротуару по ул.Вахитова возле пересечения с ул.Большая Крыловка.

Ранее «КВ» сообщали, что в столице Татарстана с 7 по 21 сентября перекроют проезд для личного и общественного транспорта возле дома № 26 по улице 2-я Юго-Западная. Здесь будет проводиться капитальный ремонт теплотрассы. Кроме того в Казани до 9 сентября перекрыто движение по улице Осиновой, а точнее участок проезжей части от дома № 4 до дома № 8. Это связано с проведением работ по перекладке газопровода низкого давления.