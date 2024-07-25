В Казани два многоквартирных дома перевели в нежилой фонд

В Казани продолжается перевод жилых помещений в нежилые. Новые распоряжения опубликованы на сайте мэрии города.

Согласно документам, изменения коснулись домов №11 по ул. Телецентра и №1 по ул. Колымская. В первом случае в нежилой фонд переведены 12 помещений площадью от 10,6 до 56,1 кв. метра, во втором – 10 помещений площадью от 10 до 91,4 кв. метра.

Власти города обязывают собственников обеспечить в переведенных помещениях соблюдение норм пожарной безопасности, санитарно-гигиенических и экологических требований.