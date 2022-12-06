В Казани двух девушек госпитализировали после отравления угарным газом

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту отравления угарным газом двух человек в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вчера вечером в одной из квартир на проспекте Ибрагимова угарным газом отравились две девушки 2000 и 2001 года рождения. Их госпитализировали.

Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования.

Ранее «КВ» сообщали, что в это воскресенье в Казани произошло два случая отравления угарным газом.

Первый случай произошел вечером на Аметьевской улице: годовалая девочка отравилась газом в бане. Ребенка доставили в ДРКБ РТ в состоянии средней степени тяжести. Второй случай произошел так же вечером в одной из квартир жилого дома на Парковой. Газом отравились новорожденная девочка и 30-летняя женщина. Состояние девочки аналогичное с первым случаем, а женщине диагностировали отравление легкой степени тяжести. Ребенка госпитализировали в ДРКБ.