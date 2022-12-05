 За воскресенье в Казани два маленьких ребенка отравились угарным газом
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За воскресенье в Казани два маленьких ребенка отравились угарным газом

Детей госпитализировали в ДРКБ в состоянии средней степени тяжести.

Город
5 декабря 2022  10:40
Автор:
Карина Кострулева

В это воскресенье в Казани произошло два случая отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Первый случай произошел вечером на Аметьевской улице: годовалая девочка отравилась газом в бане. Ребенка доставили в ДРКБ столицы РТ в состоянии средней степени тяжести. Второй случай произошел также вечером в одной из квартир жилого дома на Парковой,5. Газом отравились новорожденная девочка и 30-летняя женщина. Состояние девочки аналогичное с первым случаем, а женщине диагностировали отравление легкой степени тяжести. Ребенка госпитализировали в ДРКБ.

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил, что прокуратура республики организовала проверку по факту отравления газом на Парковой,5. Сотрудники проверят соблюдение требований безопасности при использовании внутридомового газового оборудования.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что накануне в одном из домов по улице Литвинова в Казани отравилась угарным газом 13-летняя девочка. Ее госпитализировали, сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

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За воскресенье в Казани два маленьких ребенка отравились угарным газом