За воскресенье в Казани два маленьких ребенка отравились угарным газом

В это воскресенье в Казани произошло два случая отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Первый случай произошел вечером на Аметьевской улице: годовалая девочка отравилась газом в бане. Ребенка доставили в ДРКБ столицы РТ в состоянии средней степени тяжести. Второй случай произошел также вечером в одной из квартир жилого дома на Парковой,5. Газом отравились новорожденная девочка и 30-летняя женщина. Состояние девочки аналогичное с первым случаем, а женщине диагностировали отравление легкой степени тяжести. Ребенка госпитализировали в ДРКБ.

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил, что прокуратура республики организовала проверку по факту отравления газом на Парковой,5. Сотрудники проверят соблюдение требований безопасности при использовании внутридомового газового оборудования.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что накануне в одном из домов по улице Литвинова в Казани отравилась угарным газом 13-летняя девочка. Ее госпитализировали, сейчас жизни девочки ничего не угрожает.