В Казани экс-коллектора отправили за решетку за шантаж порнофотографиями

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор 38-летнему мужчине, который ради взыскания долга не гнушался самых грязных методов. Бывший сотрудник коллекторского агентства признан виновным в совершении семи эпизодов преступлений: четыре факта самоуправства, клевета и два эпизода изготовления и распространения порнографии. Об этом сообщили в Прокуратуре РТ.

Как выяснилось в ходе судебного следствия, в августе 2022 года злоумышленник развернул настоящую травлю семьи казанского пенсионера, который имел неосторожность взять микрозайм на 28 тысяч рублей со ставкой 365 процентов годовых.

Действуя как настоящий киберпреступник, бывший коллектор запугивал своих жертв угрозами через мессенджер, обещая физическую расправу. Но и этого ему показалось мало. Так, мужчина создал фейковый аккаунт в соцсетях, где опубликовал сфабрикованные им порнографические фото с участием супруги должника.

Суд счел доказательства вины, собранные прокуратурой Вахитовского района, убедительными. В итоге мнимому «черному коллектору» назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.