В Казани экстренно сел самолет из Новосибирска - у него отказал двигатель

Казанский аэропорт принял Airbus A320, которому требовалась срочная посадка и ремонтные работы из-за отказа левого двигателя. На тот момент в небе он находился уже три часа и подал сигнал «Срочность».

Воздушное судно прибыло из Новосибирска. По информации СМИ, самолет отстранен от дальнейших полетов

Ранее мы рассказывали о том, что авиасудно компании «Победа» чуть не потерпел крушение из-за действий экипажа. Он совершал рейс Казань-Сочи. На борту Boeing 737-800 находились 168 пассажиров.

Самолет попал в грозу, порывистым ветром его разболтало так, что пилоты потеряли контроль. При разворотах самолет достигал 49 градусов крена. «Победа» разжаловала командира во вторые пилоты без права восстановления.