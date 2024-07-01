В Казани экстренного отключили дом от газа из-за его утечки

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Город
1 июля 2024  16:54
Автор:
Эндже Гарафиева

Многоквартирный дом №99 на улице Павлюхина в Казани экстренно отключили от газоснабжения. Дело в том, что специалисты «Газжилсервиса» во время проведения технического обслуживания газового оборудования обнаружили неисправность. Была отключена подачa газа в 4 квартирах на одном из стояков в 1-м подъезде.

Благодаря своевременному обнаружению утечки и оперативным действиям специалистов, аварийная ситуация была устранена, и газоснабжение в доме было восстановлено.

Государственная жилищная инспекция РТ напоминает о важности регулярного технического обслуживания внутридомового и квартирного газового оборудования не менее одного раза в год. Это помогает предотвратить аварийные ситуации и избежать трагедий.

В случае, если абонент дважды отказывает специализированным службам в допуске к проведению технического обслуживания, подачу газа могут приостановить.

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