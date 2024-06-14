В Казани еще 29 единиц общественного транспорта перейдут на бескондукторную систему оплаты

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Город
14 июня 2024  12:13
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани продолжается переход на бескондукторную систему оплаты проезда в общественном транспорте. С 19 июня на нее перейдут 20 троллейбусов маршрута №5 и 9 трамваев маршрута №5, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Оплата за проезд в подвижных составах производится пассажирами самостоятельно с использованием электронных устройств (валидаторов), расположенных на поручнях у дверей.

Напомним, что с 10 июня на бескондукторную систему оплаты перешел трамвайный маршрут №5а.

В дальнейшем бескондукторными станут троллейбусные маршруты №№ 1, 3, 8 и трамвайный маршрут № 7. На сегодняшний день бескондукторной системой оборудовано 127 единиц электрического транспорта - 57 трамваев, 70 троллейбусов.

Контрольно-ревизионный отдел напоминает пассажирам о необходимости производить оплату проезда в течение одной остановки в соответствии с действующим тарифом.

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