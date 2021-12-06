 В Казани этой зимой появятся новые хоккейные корты
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В Казани этой зимой появятся новые хоккейные корты

Они откроются в Приволжском и Московском районах.

Город
6 декабря 2021  10:18

Этой зимой в столице Татарстана появятся новые хоккейные коробки. Об этом на деловом понедельнике сказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

Новые корты откроют Приволжском и Московском районах на улицах Зорге и Химиков соответственно.

Всего же в этом году в Казани для гостей и жителей города будут доступны 8 лыжных трасс и 21 каток.

В Казани уже начали свою работу некоторые катки, так, например, один из них открылся на стадионе «Трудовые резервы» и «Ракета». Для того чтобы покататься на коньках гости должны иметь при себе QR-код.

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