В Казани ипотека обходится в три раза дороже съемной квартиры

Аналитики рынка недвижимости ЦИАН назвали Казань городом-миллионником с самой невыгодной ипотекой. Согласно исследованию, жителям столицы Татарстана ежемесячный платёж по жилищному кредиту обойдется почти в три раза дороже, чем аренда аналогичной квартиры.

Эксперты сравнили стоимость аренды и размер среднемесячного платежа по ипотеке за однокомнатную квартиру в городах-миллионниках России. Выяснилось, что в Казани снять «однушку» можно в среднем за 33,6 тысячи рублей в месяц, в то время как ипотечный платёж составит порядка 97,3 тысячи рублей, пишет РБК.

На втором месте антирейтинга расположилась Уфа, где переплата по ипотеке по сравнению с арендой составит 2,6 раза. В Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Красноярске ипотека окажется дороже аренды в 2,5 раза.