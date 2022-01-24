 В Казани исполнительный комитет пригрозил управляющим компаниям, обслуживающим дороги
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В Казани исполнительный комитет пригрозил управляющим компаниям, обслуживающим дороги

С начала года было зафиксировано 127 нарушений из-за некачественного обслуживания дорог.

Город
24 января 2022  16:55
Автор:
Карина Кострулева

В Казани руководитель исполнительного комитета Рустем Гафаров поручил управляющим компаниям за эту неделю очистить дворы и внутриквартальные проезды. Гафаров пригрозил в случае невыполнения применить серьезные меры. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани. 

«Больше всего жители жалуются на нечищеные от снега тротуары и внутриквартальные проезды, подходы к остановкам и лестницы, пешеходные переходы, пандусы для маломобильных групп населения», – говорится сообщении. 

Также в ведомстве добавили, что с начала этого года было зафиксировано 127 нарушений из-за некачественного обслуживания дорог. Помимо этого, в компаниях по очистке снега не хватает рабочих.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, в столице Татарстана за минувшие сутки с улиц вывезли около 11 тыс. тонн снега.

 

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