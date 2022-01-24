В Казани исполнительный комитет пригрозил управляющим компаниям, обслуживающим дороги

В Казани руководитель исполнительного комитета Рустем Гафаров поручил управляющим компаниям за эту неделю очистить дворы и внутриквартальные проезды. Гафаров пригрозил в случае невыполнения применить серьезные меры. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

«Больше всего жители жалуются на нечищеные от снега тротуары и внутриквартальные проезды, подходы к остановкам и лестницы, пешеходные переходы, пандусы для маломобильных групп населения», – говорится сообщении.

Также в ведомстве добавили, что с начала этого года было зафиксировано 127 нарушений из-за некачественного обслуживания дорог. Помимо этого, в компаниях по очистке снега не хватает рабочих.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, в столице Татарстана за минувшие сутки с улиц вывезли около 11 тыс. тонн снега.