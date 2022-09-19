 В Казани из-за ДТП образовалась большая пробка
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В Казани из-за ДТП образовалась большая пробка

На дороге столкнулись две легковушки.

Город
19 сентября 2022  08:58
Автор:
Ольга Ильина

Накануне на улице Кулахметова в Казани произошло ДТП, из-за чего образовалась большая пробка. Предварительно, девушка за рулем отечественной «десятки» на перекрестке поворачивала направо и не заметила на «встречке» иномарку. Об этом сообщает «Татарстан-24».

От удара автомобили развернуло, и они перекрыли несколько полос на проезжей части. Машину автоледи откинуло в забор. Девушка признала свою вину. По ее словам, ей помешали плохие погодные условия.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани на Мамадышском тракте произошло массовое ДТП с участием трех иномарок. Как отмечают участники происшествия, виновник аварии – таксист на «Киа», который въехал в «Шевроле», а тот врезался в грузовое авто «Форд». Он не смог перестроиться, когда все остановились на запрещающий знак светофора.

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