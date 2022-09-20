В Казани из-за коммунальной аварии без воды остались несколько домов

В Казани на улице Королева произошла авария на сетях «Водоканала». Из-за этого без воды временно остались шесть домов. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Кировского и Московского районов.

«Работы осложнены сильным поступлением грунтовых вод, что мешает проводить их открытым способом. ,<...> Предварительные сроки окончания работ: утро завтрашнего дня», — отметили в администрации.

Цистерна с водой сейчас установлена проспекте Ибрагимова, 12.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани по улице Боевой из-за аварийно-ремонтных работ в домах по некоторым улицам района отключили водоснабжение. Изначально сообщалось, что воды не будет до 6:00 утра 2 сентября, но ремонтные работы на участке продолжаются.