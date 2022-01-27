В Казани из-за обрыва провода на «Горках» приостановили движение троллейбусов по трем маршрутам

В Казани из-за обрыва провода около становки «Станция Метро Горки» приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №5, 9, 12. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Сейчас на участке ведутся восстановительные работы и выясняются причины обрыва.

«Метроэлектротранс» просит извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что МУП «Метроэлектротранс» Казани показал виновника обрыва проводов на улице Минской. Судя по записи с камер, водитель грузовой машины с поднятым кузовом повредил контактную сеть.