 В Казани из-за падения столба на улице Беломорской остановлено движение трамваев №8
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В Казани из-за падения столба на улице Беломорской остановлено движение трамваев №8

Примерный срок восстановления трамвайного движения — два часа.

Город
29 ноября 2022  15:59
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани из-за падения столба на улице Беломорской остановлено движение трамваев № 8. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

«Все необходимые мероприятия по восстановлению движения трамваев проводятся аварийными службами предприятия в полном объеме, примерный срок восстановления трамвайного движения — 2 часа», — отметили в предприятии. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани после дождя произошло обледенение контактной сети и пантографов трамваев. Это привело к многочисленным повреждениям и обрывам контактной сети и длительным простоям. На маршруты не вышли 17 трамвайных вагонов

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