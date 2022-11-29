В Казани из-за падения столба на улице Беломорской остановлено движение трамваев № 8. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

«Все необходимые мероприятия по восстановлению движения трамваев проводятся аварийными службами предприятия в полном объеме, примерный срок восстановления трамвайного движения — 2 часа», — отметили в предприятии.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани после дождя произошло обледенение контактной сети и пантографов трамваев. Это привело к многочисленным повреждениям и обрывам контактной сети и длительным простоям. На маршруты не вышли 17 трамвайных вагонов