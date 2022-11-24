В Казани после ледяного дождя на маршруты не вышли 17 трамвайных вагонов

В Казани после дождя произошло обледенение контактной сети и пантографов трамваев. Это привело к многочисленным повреждениям и обрывам контактной сети и длительным простоям, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

За прошедшие сутки специалисты осуществили 18 выездов на места аварий. Сейчас на маршрутах работают 70 трамвайных вагонов из 87. После прохождения технических процедур оставшиеся выпустят на линию в полном объеме.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане 37 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за плохих погодных условий. Так, без света оказались 1653 жилых домов в Дрожжановском, Буинском, Тетюшском районах. Также электричества лишились 5 школ.