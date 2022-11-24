 В Казани после ледяного дождя на маршруты не вышли 17 трамвайных вагонов
news_header_top_970_100

В Казани после ледяного дождя на маршруты не вышли 17 трамвайных вагонов

За прошедшие сутки специалисты 18 раз выезжали на места аварий.

Город
24 ноября 2022  09:01
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани после дождя произошло обледенение контактной сети и пантографов трамваев. Это привело к многочисленным повреждениям и обрывам контактной сети и длительным простоям, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

За прошедшие сутки специалисты осуществили 18 выездов на места аварий. Сейчас на маршрутах работают 70 трамвайных вагонов из 87. После прохождения технических процедур оставшиеся выпустят на линию в полном объеме. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане 37 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за плохих погодных условий. Так, без света оказались 1653 жилых домов в Дрожжановском, Буинском, Тетюшском районах. Также электричества лишились 5 школ.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса