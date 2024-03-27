В Казани из-за плохой погоды произошли подтопления

В Казани за эту ночь выпало 10 мм осадков при месячной норме в марте в 38 мм. Из-за этого на улицах города произошли подтопления. В связи с этим в столице РТ ведется усиленная очистка сетей ливневой канализации.

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Город
27 марта 2024  12:08
Автор:
Елизавета Черкина

Сегодня утром очистили сети и устранили подтопления на улицах Амирхана, Миля, Чуйкова, Мавлютова, Еники, Девятаева, Фермском шоссе, сообщает kzn.ru.

Жители столицы РТ по поводу проблемы подтопления могут обратиться в диспетчерскую службу МУП «Городское благоустройство» по телефону  +7(843)555-07-96 или в Комитет внешнего благоустройства.

Насчет подтоплений в поселках следует обращаться в администрации районов и единую дежурно-диспетчерскую службу по следующим телефонам.

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:

+7(843)223-22-33.

Вахитовский и Приволжский районы:

+7(843)223-21-11.

Кировский и Московский районы:

+7(843)223-29-99.

Советский район:

+7(843)223-20-00.

ЕДДС Казани:

+7(843)223-23-50.

Ранее сообщалось, что в Казани из-за плохой погоды не работает 10 светофоров. На их контактные провода попала влага. В связи с этим все дежурные бригады направлены на устранение аварийной ситуации. Также информация передана в ГИБДД для регулировки дорожной ситуации на данных участках дорог силами ДПС.

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