В Казани из-за плохой погоды произошли подтопления

Сегодня утром очистили сети и устранили подтопления на улицах Амирхана, Миля, Чуйкова, Мавлютова, Еники, Девятаева, Фермском шоссе, сообщает kzn.ru.
Жители столицы РТ по поводу проблемы подтопления могут обратиться в диспетчерскую службу МУП «Городское благоустройство» по телефону +7(843)555-07-96 или в Комитет внешнего благоустройства.
Насчет подтоплений в поселках следует обращаться в администрации районов и единую дежурно-диспетчерскую службу по следующим телефонам.
Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:
+7(843)223-22-33.
Вахитовский и Приволжский районы:
+7(843)223-21-11.
Кировский и Московский районы:
+7(843)223-29-99.
Советский район:
+7(843)223-20-00.
ЕДДС Казани:
+7(843)223-23-50.
Ранее сообщалось, что в Казани из-за плохой погоды не работает 10 светофоров. На их контактные провода попала влага. В связи с этим все дежурные бригады направлены на устранение аварийной ситуации. Также информация передана в ГИБДД для регулировки дорожной ситуации на данных участках дорог силами ДПС.