В Казани из-за плохой погоды произошли подтопления

Сегодня утром очистили сети и устранили подтопления на улицах Амирхана, Миля, Чуйкова, Мавлютова, Еники, Девятаева, Фермском шоссе, сообщает kzn.ru.

Жители столицы РТ по поводу проблемы подтопления могут обратиться в диспетчерскую службу МУП «Городское благоустройство» по телефону +7(843)555-07-96 или в Комитет внешнего благоустройства.

Насчет подтоплений в поселках следует обращаться в администрации районов и единую дежурно-диспетчерскую службу по следующим телефонам.

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы:

+7(843)223-22-33.

Вахитовский и Приволжский районы:

+7(843)223-21-11.

Кировский и Московский районы:

+7(843)223-29-99.

Советский район:

+7(843)223-20-00.

ЕДДС Казани:

+7(843)223-23-50.

Ранее сообщалось, что в Казани из-за плохой погоды не работает 10 светофоров. На их контактные провода попала влага. В связи с этим все дежурные бригады направлены на устранение аварийной ситуации. Также информация передана в ГИБДД для регулировки дорожной ситуации на данных участках дорог силами ДПС.