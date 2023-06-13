 В Казани из-за ремонта «Миллениума» закрыли парковку около парка «Урам»
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В Казани из-за ремонта «Миллениума» закрыли парковку около парка «Урам»

Ремонт моста продлится с 13 июня по 30 августа.

Город
13 июня 2023  14:55
Автор:
Эдуард Салихов

Из-за ремонта моста «Миллениум» в Казани фуд-траки и парковка, которые находились под ним, будут перенесены в другие места. Об этом сообщили в Telegram-канале Стратегии развития Казанки.

Теперь фуд-траки будут расположены на набережной Казанки, а парковка будет доступна в парке имени Горького, а также на подземной и надземной парковках «Корстона» и на улице Подлужной, 19. 

Напомним, что ремонт моста «Миллениум» продлится с 13 июня по 30 августа.

Ранее «КВ» сообщали, что две крупные транспортные артерии города закрываются на ремонт. Если сроки ремонта тепловода под Право-Булачной ограничены тремя месяцами, то по Миллениуму их озвучат после детального обследования моста.

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