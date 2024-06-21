В Казани из-за Сабантуя перекроют некоторые участки дорог

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Город
21 июня 2024  18:11
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с празднованием Сабантуя в Казани с 22 июня до 17:00 23 июня будет изменена схема движения на участке от жилого комплекса «Лесной городок» до Фермерского шоссе.

Так, по улице Братьев Батталовых от улицы Белые Росы до Фермерского шоссе будет организовано одностороннее движение. Движение в обратном направлении, от Фермерского шоссе до улицы Белые Росы, будет запрещено.

Для удобства жителей ЖК «Лесной городок» сохраняется двустороннее движение по улице Братьев Батталовых с возможностью выезда направо с улицы Белые Росы в сторону Оренбургского тракта.

Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться общественным транспортом для поездки до площадок празднования Сабантуя. В Казани будут запущены дополнительные автобусы и электрички, а также курсировать бесплатные шаттлы. Транспорт будет отправляться в места празднования в поселках Мирный и Дербышки, а также до лесопарка «Лебяжье».

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