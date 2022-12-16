В Казани из-за снегопада образовались 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».

Заторы наблюдаются в центре и на въезде в столицу Татарстана. Наибольшие на Ершова, проспекте Победы по направлению, Гвардейская стоит в обе стороны. Также водители стоят на улице Аделя Кутуя, Космонавтов, Технической и т.д.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане за 3 дня выпадет половина месячной нормы осадков. В субботу, 17 декабря, ночью ожидается небольшой снег, днем прогнозируется снег, мокрый снег. Местами ожидается метель. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман, днем гололед.