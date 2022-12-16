В Татарстане за 3 дня выпадет половина месячной нормы осадков

С 17 по 19 декабря из-за активного юго-западного циклона в Татарстане значительно ухудшится погода. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Так, в субботу, 17 декабря, ночью ожидается небольшой снег, днем прогнозируется снег, мокрый снег. Местами ожидается метель. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман, днем гололед. Температура ночью составит от минус 5 до минус 10, днем от 1 до 6 градусов мороза.

В воскресенье, 18 декабря, на территории Татарстана прогнозируются сильные осадки в виде снега, дождя, ледяного дождя и мокрого снега. Также ожидается метель с ветром до 18 метров в секунду. Ночью температура опустится до минус 8, днем потеплеет до +3 градусов. На дорогах образуется гололедица, местами заносы.

В понедельник, 19 декабря, ветер изменит направление на северо-западное и усилится до 20 метров в секунду. Ожидается снег и и мокрый снег, ночью местами с дождем. Температуры в течение суток составят от минус 3 до минус 8.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в начале новой недели ожидается потепление, а вместе с этим гололедица на дорогах и возможные ледяные дожди. Об этом нашему корреспонденту рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.