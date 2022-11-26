В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика

В Казани из-за строительства второй ветки метро на два месяца перекроют участок дороги на улице Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Проезд транспорта между домами № 145а и 149 будет ограничен с 28 ноября по 30 января. В ведомстве отмечают, что это связано с выносом тепловода из зоны строительства второй линии метро.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ на время ограничат движение по улице Петербургской. Изменения связаны с проведением работ по переустройству канализационных сетей.