 В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
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В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика

Причина ограничений — вынос тепловода из зоны строительства второй линии.

Город
26 ноября 2022  16:34
Автор:
Карина Кострулева

В Казани из-за строительства второй ветки метро на два месяца перекроют участок дороги на улице Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Проезд транспорта между домами № 145а и 149 будет ограничен с 28 ноября по 30 января. В ведомстве отмечают, что это связано с выносом тепловода из зоны строительства второй линии метро.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ на время ограничат движение по улице Петербургской. Изменения связаны с проведением работ по переустройству канализационных сетей.

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