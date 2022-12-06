 В Казани из-за взрыва самогонного аппарата в многоквартирном доме выбило окна
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В Казани из-за взрыва самогонного аппарата в многоквартирном доме выбило окна

Пострадавших нет.

Город
6 декабря 2022  20:30
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня около семи часов вечера в многоквартирном доме на улице Павлюхина выбило окна в квартире на 16-м этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. 

Причиной хлопка стала разгерметизация самогонного аппарата. На место прибыли пожарные, пострадавших нет, признаков пожара нет. Несущие и межкомнатные стены не пострадали.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани пожарные обследовали торгово-развлекательный комплекс «Родина», расположенный на улице Баумана, из-за сообщения о дыме на крыше. На место происшествия выехали пожарные подразделения и осмотрели все помещения и выходы вентиляционных коробов на кровле, в том числе и с применением тепловизора. Горения не обнаружили, никто не пострадал.

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