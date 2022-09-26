 В Казани из-за закрытия движения на мосту по улице Назарбаева автобусы поменяют маршрут
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В Казани из-за закрытия движения на мосту по улице Назарбаева автобусы поменяют маршрут

Автобусы маршрутом № 25, № 43 и № 77 будут следовать по улицам Марселя Салимжанова, Татарстан и Габдуллы Тукая в прямом и обратном направлениях.

Город
26 сентября 2022  18:15
Автор:
Карина Кострулева

В Казани из-за закрытия движения по мосту через Нижний Кабан, у площади Вахитова маршрут автобусов поменяется. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту столицы РТ.

Автобусы маршрутом № 25, № 43 и № 77 будут следовать по улицам Марселя Салимжанова, Татарстан и Габдуллы Тукая в прямом и обратном направлениях. С полной схемой движения можно ознакомится по ссылке.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что движение автомобильного транспорта по мосту на улице Назарбаева перекроют в ночь со вторника на среду из-за трещин в опорах, которые были выявлены в процессе его реконструкции. В ходе реконструкции количество полос моста будет увеличено с 6 до 8, а несущая нагрузка вырастет с сегодняшних 15 тонн на ось, до 25.

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В Казани из-за закрытия движения на мосту по улице Назарбаева автобусы поменяют маршрут