 В Казани издадут книгу с народными рецептами татарских семей
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В Казани издадут книгу с народными рецептами татарских семей

Рецепты от гостей Сабантуя будут принимать по электронной почте. Позднее они войдут в книгу рецептов.

Город
19 июня 2023  15:15
Автор:
Дамира Хайрулина

Гости казанского Сабантуя, который состоится в эту субботу, 24 июня, просят делиться своими семейными рецептами. Как сообщил сегодня начальник городского Управления культуры Азат Абзалов, позднее они будут включены в книгу рецептов.

 «Мы приглашаем всех казанцев, гостей праздника привезти с собой секреты кулинарного мастерства, рецепты, которые присущи именно вашей семье и передаются из поколения в поколение для того чтобы, передать их в копилку, которую мы хотим издать», –  сказал он на пресс-конференции по вопросу сохранения традиции сбора подарков на Сабантуй.

 

Фото: © Салават Камалетдинов

По словам Абзалова, свои рецепты гости Сабантуя смогут отправить на адрес электронной почты. Его можно будет найти по специальному QR-коду с программой самого праздника. 

«Будут размещены QR-коды на каждом подворье. QR-код будет единым, на нем будет размещена программа праздника – где и какие мастер-классы проходят, состязания и там же будет электронный адрес. Рецепт можно будет отправить по очень простой форме: как это делается, от кого этот рецепт и где он бытует. Это важный момент, чтобы мы собрали нашу семейную книгу рецептов», –  отметил он.

Как уточнила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, рецепты в письменном виде можно будет оставить в специальном контейнере во время обряда «Сбор даров Сабантуя». 

Кроме того, Управление культуры планирует провести акцию «Лица Сабантуя» среди тех, кто пришел в национальных татарских костюмах.  

«Будет работать фотограф, можно будет сфотографироваться и эти портреты с вашего разрешения мы будем размещать на специальном Телеграм-канале. По ссылке можно будет себя найти. Ссылка будет в публичном доступе», –  отметил он.

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