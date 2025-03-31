В Казани изменились правила подачи электронных обращений

news_top_970_100
Город
31 марта 2025  13:10

С 30 марта в Казани вступили в силу новые правила работы с обращениями граждан. Основное изменение: официальные электронные заявления теперь принимают только через портал «Госуслуги»сообщили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского района.

Как подать обращение?

✔ Войти в интернет-приемную мэрии Казани
✔ Авторизоваться через «Госуслуги»
✔ Ответ придет на электронную почту, как и раньше

Другие способы связи с мэрией остаются:

🔹 Платформа «Решаем вместе» (через приложение «Госуслуг» и госпаблики)
🔹 Письма по почте или с курьером
🔹 Личный прием
🔹 Соцсети мэрии: «Народный контроль»«Открытая Казань», бот «Моя Казань»

Нововведение направлено на защиту персональных данных заявителей.

news_right_column_240_400
Новости
Три продукта, повышающих риск агрессивного рака, по мнению врача
Три продукта, повышающих риск агрессивного рака, по мнению врача
В Казани изменились правила подачи электронных обращений
Материнский капитал в 2025 году: размер, условия и способы использования
Материнский капитал в 2025 году: размер, условия и способы использования
Михаил Мурашко поддержал идею повышения возраста молодежи до 40 лет
Большинство россиян следят за цифровыми технологиями, но внедряют их только по необходимости
В Казанском Кремле завершили реставрацию двух исторических башен
Стала известна программа празднования 80-летия Победы в Набережных Челнах
Наиль Минвалеев назначен советником мэра Казани