В Казани изменились правила подачи электронных обращений

С 30 марта в Казани вступили в силу новые правила работы с обращениями граждан. Основное изменение: официальные электронные заявления теперь принимают только через портал «Госуслуги», сообщили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского района.

Как подать обращение?

✔ Войти в интернет-приемную мэрии Казани

✔ Авторизоваться через «Госуслуги»

✔ Ответ придет на электронную почту, как и раньше

Другие способы связи с мэрией остаются:

🔹 Платформа «Решаем вместе» (через приложение «Госуслуг» и госпаблики)

🔹 Письма по почте или с курьером

🔹 Личный прием

🔹 Соцсети мэрии: «Народный контроль», «Открытая Казань», бот «Моя Казань»

Нововведение направлено на защиту персональных данных заявителей.