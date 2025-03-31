В Казани изменились правила подачи электронных обращений

С 30 марта в Казани вступили в силу новые правила работы с обращениями граждан. Основное изменение: официальные электронные заявления теперь принимают только через портал «Госуслуги», сообщили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского района.
Как подать обращение?
✔ Войти в интернет-приемную мэрии Казани
✔ Авторизоваться через «Госуслуги»
✔ Ответ придет на электронную почту, как и раньше
Другие способы связи с мэрией остаются:
🔹 Платформа «Решаем вместе» (через приложение «Госуслуг» и госпаблики)
🔹 Письма по почте или с курьером
🔹 Личный прием
🔹 Соцсети мэрии: «Народный контроль», «Открытая Казань», бот «Моя Казань»
Нововведение направлено на защиту персональных данных заявителей.