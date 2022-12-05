 В Казани изменится схема движения по улице Фучика
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В Казани изменится схема движения по улице Фучика

Изменения связаны с переносом контактных сетей троллейбусов

Город
5 декабря 2022  11:00
Автор:
Карина Кострулева

В Казани с 6 декабря изменится схема движения по улице Фучика. Из-за этого перенесут остановку общественного транспорта «Улица Ломжинская». Об этом сообщила пресс-служа комитета по транспорту. 

Движение будет организовано по дороге-дублеру в районе дома № 131 ул. Фучика, в направлении движения от ул. Ломжинской в сторону ул. Чишмяле. Уже с 7 декабря можно будет проехать по дороге-дублеру в районе дома № 1 на ул. Чингиза Айтматова, в направлении от ул. Чишмяле в сторону Ноксинского Спуска.

Изменения связаны с переносом контактных сетей троллейбусов, а также установкой дорожных знаков и светофоров. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана с 7 по 22 декабря будет ограничено движение по улице Блюхера. Изменения связаны со строительством водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.

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