В Казани к самиту БРИКС преобразятся 29 участков дорог

В Казани к саммиту стран БРИКС уже завершили работы по ремонту 14 участков дорог, еще 7 объектов будут сданы в эксплуатацию в августе-сентябре.

Как сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов, на 10 территориях работы по освещению уже завершены, еще на семи продолжаются. К международному событию, которое пройдет в Казани в октябре, наружное освещение обновят на 22 участках улиц и в общественных пространствах города

Кроме дорог, к саммиту обновили подземные переходы на улицах Батурина, Ташаяк и Саид-Галеева. На 95% завершились работы на улице Николая Ершова. Подземный переход введут в эксплуатацию до 30 августа, после строительства остановочного павильона.

Продолжается замена 13 подъемных платформ в шести надземных пешеходных переходах. Лифт на Оренбурском тракте запустят в июле, остальные объекты будут сданы в эксплуатацию в сентябре.

Также по словам Саляхутдинова, до Дня города и республики будет завершен двухлетний проект по благоустройству входной группы парка им. Горького.

Всего на комплексное благоустройство казанских объектов к саммиту БРИКС выделено 7,9 млрд рублей, из них 6,1 млрд направили на ремонт 29 участков дорог и обновление инфраструктуры, еще 1,8 млрд – на проведение работ в общественных пространствах.