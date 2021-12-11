В Казани количество аварий с начала 2021 года сократилось на 18%

В Казани количество аварий за 11 месяцев этого года сократилось на 18%. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Так, за 2021 год произошло 1320 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 34 человека, а 1527 — травмировались.

По сравнению с 2020 годом количество смертельный случаев уменьшилось на 28% и на 16% стало меньше ранений в ДТП.

Также отрицательный показатель показала статистика детского травматизма. За 11 месяцев этого года произошло 127 аварий с участием детей, в которых погибли три ребенка, а 133 получили травмы, отметили в мэрии.

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