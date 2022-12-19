 В Казани комплексы «Курган», «Динамо» и территория «Научный городок» включены в границы города
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В Казани комплексы «Курган», «Динамо» и территория «Научный городок» включены в границы города

Жители города поддержали идею об изменении границ.

Город
19 декабря 2022  14:02
Автор:
Карина Кострулева

В Казани внесли изменения в границы Приволжского и Советского районов. Так, в Приволжский район Казани включили территорию биатлонного комплекса «Динамо», в границы Советского района — территория «Научный городок» и погребальный комплекс «Курган». Об этом на заседании Казгордумы сообщил начальник Управления архитектуры и градостроительства Андрей Лобов.

«По результатам обсуждения жители поддержали инициативу об изменении границ районов города Казани. Таким образом, процедуры, предусмотренные законодательством, соблюдены», — отметил спикер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что ежегодный прирост численности населения Казани спрогнозировали на уровне 0,1%. Численность населения столицы РТ на начало 2022 года составила 1 308 660 человек.

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