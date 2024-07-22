В Казани майнеры незаконно подключили свои фермы к общедомовой сети

В Казани сотрудники управляющей компании Московского района разоблачили «коммунальных воров», которые установили майнинговые фермы в своих квартирах, незаконно подключившись к общедомовым приборам учета.

Жильцы подавали показания с приборов учета в своих квартирах, но общедомовые приборы в доме № 25/2 по улице Кулахметова и д.№ 125 по улице Декабристов показали чрезвычайно высокий уровень потребления ресурсов. Показания зашкаливали, заявили в Госжилинспекции РТ.

Майнеров привлекут к отвественности и заставят оплатить расходы – это 100 тысяч и 30 тысяч рублей.