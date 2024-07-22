В Казани майнеры незаконно подключили свои фермы к общедомовой сети

news_top_970_100
Город
22 июля 2024  15:32
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани сотрудники управляющей компании Московского района разоблачили «коммунальных воров», которые установили майнинговые фермы в своих квартирах, незаконно подключившись к общедомовым приборам учета. 

Жильцы подавали показания с приборов учета в своих квартирах, но общедомовые приборы в доме № 25/2 по улице Кулахметова и д.№ 125 по улице Декабристов показали чрезвычайно высокий уровень потребления ресурсов. Показания зашкаливали, заявили в Госжилинспекции РТ.

Майнеров привлекут к отвественности и заставят оплатить расходы – это 100 тысяч и 30 тысяч рублей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани родился крохотный малыш весом в 1 кг 450 грамм
Свадебное торжество в Казани закончилось массовой дракой
Гидрометцентр РТ: 80% от месячной нормы осадков выпало в Приволжском районе
В Казани майнеры незаконно подключили свои фермы к общедомовой сети
Пляжи в Альметьевске и Нижнекамске не соответствуют гигиеническим нормативам
Количество лесных пожаров в Татарстане сократилось в пять раз
Последняя пациентка с ботулизмом выписана в Казани спустя 35 дней
Из-за повреждения контактной сети в Казани изменены маршруты троллейбусов