В Казани место под застройку нового «Кырлая» еще обсуждается

В столице РТ место для постройки нового парка аттракциона «Кырлай» еще находится на стадии обсуждения. Ранее его хотели расположить за ТЦ «Парк Хаус». Об этом в прямом эфире программы «Татарстан Онлайн» заявила директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

«Мы понимаем, что аттракционы — вещь тяжелая, с большим фундаментом, с большим внедрением в среду. Задача города и республики сделать так, чтобы внедряемые в пространство элементы наносили минимальный вред тому водно-болотному комплексу, который сейчас там расположен», — сказала спикер.

Кроме того, команда архитекторов думают, как должно работать новое пространство, которое находиться в спальном районе, рядом с особо охраняемой территорией — Парком Победы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане 100% всего оборудования, которое необходимо для благоустройства парков и скверов, было закуплено еще в прошлом году у отечественных производителей. Однако, по словам Зиннатуллиной, не все отвечает требованиям по качеству.