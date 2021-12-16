В Татарстане мобильные патрули отправятся в леса, чтобы выявлять незаконную рубку елей к Новому году

В Татарстане с 20 по 31 декабря мобильные патрули из лесных инспекторов и сотрудников МВД будут контролировать леса, чтобы выявлять незаконную рубку елей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Равиль Кузюров, минстр лесного хозяйства.

Патрули будут систематически обходить леса в поисках нарушителей, которые желают украсить дом украденной елкой. За это физические лица могут получить штраф: от 3 до 4 тыс. рублей. Должностных лиц обяжут заплатить 20-40 тысяч., а штраф для юрлиц может достичь 300 тыс. рублей.

Тех, кто увидел нарушения, просят позвонить на прямой номер лесной охраны или в диспетчерскую служба «Лесопожарного центра».