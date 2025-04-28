В Казани модернизируют водопровод и канализацию за 1,9 млрд рублей

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Город
28 апреля 2025  12:25

В Казани планируется реконструкция более 2,1 км канализационных сетей, а также 1,6 км водопроводных сетей и строительство 2 км новых водоводов. Финансирование составит 1,9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службы мэрии города.

Часть средств (717 млн рублей) выделена по республиканской программе и пойдет на реконструкцию 2,6 км сетей, включая магистральные коллекторы на улицах Братьев Касимовых, Михаила Миля, Воровского и водовод на Федосеевской.

Также запланирован ремонт канализационных участков на улицах Деревня Универсиады, Дубравная и Чуйкова. Обновят насосную станцию на Лукина и завершат реконструкцию 119-метрового участка Ново-Ометьевского коллектора.

Продолжатся работы на проспекте Ямашева, а также завершится реконструкция 11 водоводов, включая улицы Мелитопольская, Черноозерская, Проспект Камалеева и другие.

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