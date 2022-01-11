 В Казани можно будет сдать ель на переработку до 31 января
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В Казани можно будет сдать ель на переработку до 31 января

В городе открыты два пункта приема живых елей.

Город
11 января 2022  16:09
Автор:
Николай Лукоянов

Жители Казани могут сдать на переработку живые ели до 31 января, сообщает мэрия Казани.

Сейчас в городе открыты два пункта приема елей Поволжской экологической компании: по улице А.Кутуя, 160 (там есть специальный контейнер, куда можно сложить дерево), а также на проспекте Победы, 141 (контейнер находится на территории зимнего бульвара ТЦ «Мега»).

Все деревья будут переработаны в пищевые добавки, подстилки для животных, или будут использоваться в качестве топлива. Перед тем, как сдать дерево, с него необходимо убрать мишуру, игрушки и другие украшения, если они есть.

 

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