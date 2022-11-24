 В Казани мужчина и новорожденный ребенок отравились угарным газом
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В Казани мужчина и новорожденный ребенок отравились угарным газом

Мальчика госпитализировали в ДРКБ.

Город
24 ноября 2022  08:40
Автор:
Эдуард Салихов

Вечером 23 ноября от дежурного врача станции «скорой» в экстренные службы поступило сообщение об отравлении двух человек угарным газом в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ. 

После осмотра медиков 32-летнему мужчине поставили диагноз: «отравление угарным газом средней степени тяжести», от госпитализации он отказался. Новорожденному мальчику. Мальчика 2022 года рождения в состоянии легкой степени отравления госпитализировали в ДРКБ.

Прокуратура Татарстана организовала проверку. Ведомство вместе с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося. Также на место происшествия выехали «газовики», следователи и полицейские.

Ранее «КВ» сообщали, что после отравления угарным газом двух человек в Казани возбудили уголовное дело. Ночью в одном из домов по улице Научный Городок в Казани отравились угарным газом 48-летний мужчина и 38-летняя женщина, которую в тяжелом состоянии госпитализировали.

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