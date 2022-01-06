В Казани мужчина лишился пальцев рук из-за долгого пребывания на морозе

Казанцу ампутировали пальцы рук из-за того, что он долгое время пребывал на улице в ожидании машины на морозе. Об этом сообщает "Татарстан-24".

Мужчина долго ждал машину при минусовой погоде. От холода его пальцы покрылись волдырями и почернели. Врачам пришлось ампутировать их.

Всего в первые дни новогодних каникул бригада "скорой помощи" зафиксировала в городе 47 случаев переохлаждения.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что употреблять алкоголь для «согрева» - опасно для организма. При замерзании лучше пить горячий, сладкий чай или бульоны.