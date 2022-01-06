 В Казани мужчина лишился пальцев рук из-за долгого пребывания на морозе
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В Казани мужчина лишился пальцев рук из-за долгого пребывания на морозе

В первые дни новогодних каникул в столице РТ было зарегистрировано 47 случаев переохлаждения.

Город
6 января 2022  09:45
Автор:
Карина Кострулева

Казанцу ампутировали пальцы рук из-за того, что он долгое время пребывал на улице в ожидании машины на морозе. Об этом сообщает "Татарстан-24". 

Мужчина долго ждал машину при минусовой погоде. От холода его пальцы покрылись волдырями и почернели. Врачам пришлось ампутировать их. 

Всего в первые дни новогодних каникул бригада "скорой помощи" зафиксировала в городе 47 случаев переохлаждения. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что употреблять алкоголь для «согрева» - опасно для организма. При замерзании лучше пить горячий, сладкий чай или бульоны.

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