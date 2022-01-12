 В Казани мужчина украл кошелек официантки из «подсобки» ресторана
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В Казани мужчина украл кошелек официантки из «подсобки» ресторана

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Город
12 января 2022  16:46
Автор:
Ольга Полякова

В Казани мужчина украл у официантки кошелек с наличными из подсобного помещения ресторана, в котором она работает. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Пропажу кошелька с 7 тыс. рублей наличных девушка обнаружила только вечером после рабочей смены. Она сразу обратилась в полицию. Личность подозреваемого удалось установить по камерам видеонаблюдения в ресторане, которые зафиксировали, как незнакомец проник в подсобное помещение, похитил кошелек и выбежал на улицу.

Сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемого и отправили в казанское УВО Росгвардии. Через некоторое время при патрулировании улицы Мартына Межлаука росгвардейцы заметил похожего по приметам мужчину и задержали.

Им оказался ранее судимый казанец. В содеянном он признался, но похищенной суммы при нем не было, так как деньги он уже успел потратить.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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