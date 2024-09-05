В Казани мужчина украл велосипед у курьера

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Город
5 сентября 2024  18:34
Автор:
Эндже Гарафиева

Оперативность казанских полицейских помогла вернуть похищенный велосипед законному владельцу всего за полчаса. Инцидент произошел накануне в Азино. Курьер службы доставки продуктов ненадолго оставил свое транспортное средство у подъезда, чем и воспользовался злоумышленник. Об этом сообщили в УМВД по Казани.

Потерпевший, обнаружив пропажу велосипеда стоимостью 26 тысяч рублей, незамедлительно обратился в полицию. Благодаря бдительности молодого человека, подробно запомнившего приметы пропажи, участковым уполномоченным отдела полиции Азино-2 удалось в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 41-летний рецидивист.

Мужчина был задержан на одной из улиц района и, не оказывая сопротивления, признал свою вину. Похищенный велосипед изъят и в ближайшее время будет возвращен законному владельцу.

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