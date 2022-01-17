В Казани мужчина забил тещу насмерть

В Казани мужчина переодически избивал тещу во время распития алкоголя. В результате полученных травм женщина скончалась, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, погибшая, ее зять, дочь и малолетняя внучка проживали в одной комнате общежития. За несколько дней до рокового случая родители получили пособие по уходу за ребенком. После этого в комнате началось распитие алкоголя, во время которого зять периодически избивал свою тещу. В один момент женщина плохо почувствовала себя, но запретила родственникам вызвать медиков. Через некоторое время она скончалась.

По подозрению в преступлении был задержан 37-летний мужчина. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.