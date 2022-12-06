 В Казани на пяти улицах запретили остановку и стоянку автомобилей
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В Казани на пяти улицах запретили остановку и стоянку автомобилей

Водителей просят быть внимательными и руководствоваться новыми знаками.

Город
6 декабря 2022  16:17
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани на пяти улицах запретили остановку и стоянку автомобилей — это улицы Серова, Чишмяле, Минская, Файзи и Сафиуллина.Там уже установлены дорожные знаки, сообщили в городском комитете по транспорту. 

Также остановку и стоянку запретили на проезде вдоль Московского рынка, от улицы Энергетиков до улицы Шамиля Усманова и возле дома на Шуртыгина, 7.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани изменится схема движения по улице Фучика. Движение будет организовано по дороге-дублеру в районе дома № 131 ул. Фучика, в направлении движения от ул. Ломжинской в сторону ул. Чишмяле. Изменения связаны с переносом контактных сетей троллейбусов. 

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