 В Казани на дорогах нанесли предупреждающие надписи, призванные напомнить пешеходам ПДД
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В Казани на дорогах нанесли предупреждающие надписи, призванные напомнить пешеходам ПДД

В столице Татарстана за пять месяцев в ДТП пострадали 177 пешеходов, 7 погибли, всего было зарегистрировано 179 наездов на пеших участников дорожного движения.

Город
22 июня 2023  10:13
Автор:
Эдуард Салихов

В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов и велосипедистов в Казани вблизи пешеходных переходов появились яркие и заметные надписи «ВНИМАНИЕ! ИГЪТИБАР!». Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции. 

«Таким образом, мы в очередной раз решили напомнить жителям о том, как важно соблюдать ПДД не только водителям, но и пешеходам. Надеемся, что надписи вовремя остановят пешеходов, велосипедистов и лиц, передвигающихся на СИМ, и напомнят о необходимости посмотреть по сторонам перед выходом на проезжую часть дороги», — прокомментировал начальник отделения дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД РФ по Казани Альберт Якупов.

Места для нанесения надписей были выбраны не случайно. Это пешеходные переходы, на которых были аварии с участием пешеходов и велосипедистов -перекрестки Даурская-Р.Зорге, Мавлютова-Пр.Камая-Гарифьянова и другие. 

Напомним, в Казани за пять месяцев в ДТП пострадали 177 пешеходов, 7 погибли. Всего было зарегистрировано 179 наездов на пеших участников дорожного движения. В связи с этим с 19 по 28 июня в столице Татарстана проводится мероприятие «Пешеход». Его основной целью является снижение аварийности и тяжести последствий ДТП, повышение эффективности профилактической работы с участием пешеходов.

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