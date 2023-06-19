В Казани за пять месяцев в ДТП пострадали 177 пешеходов, 7 погибли

В Казани за пять месяцев 2023 года было зарегистрировано 179 наездов на пешеходов, в которых 7 человек погибли и 177 получили различные травмы. Об этом «КВ» рассказали в городской Госавтоинспекции.

«Одна из основных задач проводимых мероприятий Госавтоинспекцией — это повышение культуры пользования пешеходным переходом со стороны пеших участников дорожного движения, а также привлечения внимания водителей к пешеходам», — отметил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Эльнар Садриев.

В связи с этим с 19 по 28 июня в столице Татарстана проводится мероприятие «Пешеход». Его основной целью является снижение аварийности и тяжести последствий ДТП, повышение эффективности профилактической работы с участием пешеходов.

Особое внимание автоинспекторов будет обращено на такие нарушения, как непредоставление преимущества в движении пешеходам, переход дороги пешеходами в непредусмотренных для этого местах и на «красный» сигнал светофора.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани 15-летний велосипедист попал под колеса «Газели». В результате аварии ребенка госпитализировали.