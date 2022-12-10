В Казани на дорогах образовались 8-балльные пробки

Сегодня в столице РТ пробки на дорогах достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пробки сконцентрировались в центре города. Так, заторы образовались на улицах Лево-Булачная, Пушкина, Карла Маркса, Тихомирнова.

Кроме того, затор появился в районе метро «Суконная слобода» на ул. Вишневского. Также автомобилисты вынуждены стоять на улицах Николая Ершова и Гвардейской.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ на две недели ограничат движение по улице Короленко. Ограничения связаны со строительством сетей водоснабжения.