 В Казани ограничение движение по улице Лебедева продлили почти на месяц
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В Казани ограничение движение по улице Лебедева продлили почти на месяц

Причина – прокладка трассы хозяйственно-бытовой канализации.

Город
2 декабря 2022  10:32
Автор:
Ольга Ильина

Временное ограничение движение по улице Лебедева в Казани продлили почти на месяц – до 31 декабря. Так, частично перекрыт проезд возле административного здания ИК №18 и между зданиями колонии и №1 стр.1. Также движение закрыто от здания №1 стр.1 в направлении поворота на улицу Учительскую.

Продление ограничений связано с прокладкой трассы хозяйственно-бытовой канализации, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани до 26 декабря ограничат движение по дороге между улицами Островского и Петербургской. На этом участке проведут переустановку канализационных сетей. Работы затронут участок возле дома №78/1 по улице Петербургской и на месте пересечения с улицей Островского.

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В Казани ограничение движение по улице Лебедева продлили почти на месяц
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