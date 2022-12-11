В Казани на Горьковском шоссе образовался крупный затор

В Казани на Горьковском шоссе образовался затор, который растянулся порядка на 3 км в сторону города. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс.Карты».

Согласно данным, на этом участке произошли две аварии. Первое ДТП зафиксировали в 11.44, а второе — в 12.32.

Ситуация с пробками в столице Татарстана стабильная, 4 балла.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что вчера в столице РТ пробки на дорогах достигли 8 баллов. Пробки сконцентрировались в центре города. Так, заторы образовались на улицах Лево-Булачная, Пушкина, Карла Маркса, Тихомирнова.