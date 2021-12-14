На казанское кафе, которое пускало посетителей без QR-кодов, составят еще пять протоколов

На казанское кафе Madame Pavlova, которое пускало посетителей без QR-кодов, составили еще пять протоколов. Об этом рассказала владелица кондитерской Раиля Шайхиева на своем аккаунте в Instagram.

«Сегодня стало известно, что на нас отдел по экономическим преступлениям составил пять протоколов», – поделилась она.

По ее словам, сейчас кафе работает в закрытом режиме, но ведомство все равно собирается составить на них новые протоколы.

«Мы работаем в закрытом формате, и оформляют они это все в закрытом формате. Тогда получается, можно работать в обычном формате, получая эти протоколы. Зачем закрываться [и работать] навынос?» – говорит в сторис владелица заведения.

Ранее сообщалось, что казанское кафе Madame Pavlova, которое объявило себя «территорией конституционных прав» и пускало посетителей без QR-кодов, попросили выехать из арендуемого помещения.